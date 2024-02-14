В России сократилась численность пенсионеров на 700 тысяч человек

Темпы сокращения численности пенсионеров ускорились в три раза.

В России сократилась численность пенсионеров на 700 тысяч человек. Об этом сообщает РБК .

По данным статистики, к 1 января 2024 года количество пенсионеров на учете составило 41,075 млн человек. За год показатель численности снизился на 1,7%. Отмечается, что темпы сокращения численности пенсионеров ускорились в три раза по сравнению с 2022 годом, но не превысили показатель 2021 года.

Снижение численности пенсионеров произошло за счет реформы, согласно которой в 2023 году не назначалась пенсия по старости. Во время переходного периода предусмотрены еще два перерыва в выходе на пенсию по возрасту — в 2025 и 2027 годах.