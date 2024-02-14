Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-10°
Чтв, 15
-10°
Птн, 16
-8°
ЦБ USD 91.43 0.22 15/02
ЦБ EUR 97.81 -0.38 15/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
8 281
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
9 318
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 481
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
15 345
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России с 1 марта медработникам в малых городах и селах повысят зарплаты
Об этом сообщил президент Владимир Путин.

С 1 марта в России врачам и среднему медперсоналу в малых городах и селах повысят зарплаты. Об этом сообщил президент Владимир Путин, пишет URA.RU.

По его словам, в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, врачи в дополнение к зарплате будут получат 29 тысяч рублей, средний персонал — 20.

В городах с населением менее 50 тысяч человек — 50 и 30 соответственно.

Кроме того, у всех медиков с 1 апреля повысится окладная часть зарплат.

Глава России отметил, что регионы должны повысить до 50% окладную часть заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты.