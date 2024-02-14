В России с 1 марта медработникам в малых городах и селах повысят зарплаты

Об этом сообщил президент Владимир Путин.

С 1 марта в России врачам и среднему медперсоналу в малых городах и селах повысят зарплаты. Об этом сообщил президент Владимир Путин, пишет URA.RU.

По его словам, в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, врачи в дополнение к зарплате будут получат 29 тысяч рублей, средний персонал — 20.

В городах с населением менее 50 тысяч человек — 50 и 30 соответственно.

Кроме того, у всех медиков с 1 апреля повысится окладная часть зарплат.

Глава России отметил, что регионы должны повысить до 50% окладную часть заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты.