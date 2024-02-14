В России разработали приложение для определения рака кожи

На ранних стадиях.

В первичное звено здравоохранения внедрят приложение для определения рака кожи на ранних стадиях. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на организаторов проекта «Регион без меланомы».

Специалисты отмечают, что некоторые виды рака кожи очень агрессивны — например, меланома. Они рекомендуют регулярно осматривать тело и следить за родинками, их ростом, а также периодически фотографировать их, чтобы увидеть изменения. Если же новообразование меняют размер, окрас и очертания — необходимо срочно идти к врачу.

Специалисты разработали приложение, которое поможет справиться с визуальным анализом состояния кожи — «ПроРодинки». Оно использует нейронную сеть, которая оценивает и составляет заключение о новообразованиях на коже, сравнимое по точности с заключением дерматовенеролога и онколога. Испытания приложения проводили на базе НМИЦ онкологии имени Блохина в Москве.