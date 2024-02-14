В России объявили в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина

По статье УК.

МВД России объявило в розыск блогера (YouTube-канал «КраСава») и бывшего футболиста Евгения Савина. Об этом свидетельствуют данные базы розыска ведомства.

В карточке отмечается, что Савин разыскивается по статье УК. По какой именно — не уточняется.

Отметим, что блогер негативно высказывался об СВО. В августе 2022 года следком решил проверить его высказывания на предмет распространения фейков об армии РФ. В феврале 2023 года его оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ.