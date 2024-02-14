В праздничные дни между Москвой, Рязанью и Ульяновском пустят два дополнительных пассажирских поезда

Дополнительные поезда в направлении «Ульяновск — Рязань — Москва» пустят 22 и 26 февраля, 7 и 11 марта.

В праздничные дни между Москвой, Рязанью и Ульяновском пустят два дополнительных пассажирских поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Дополнительные поезда в направлении «Ульяновск — Рязань — Москва» пустят 22 и 26 февраля, 7 и 11 марта.

В обратном направлении поезда отправятся 23 и 27 февраля, 8 и 12 марта.