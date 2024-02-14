В Мордовии осудили 23-летнюю рязанку за кражу 380 тысяч рублей

Ей назначили наказание в виде двух лет исправительных работ.

В Мордовии осудили 23-летнюю рязанку за кражу 380 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ОМВД России по Зубово-Полянскому району обратилась 77-летняя жительница поселка Умет. Женщина рассказала, что днем она с супругом на огороде убирала урожай картофеля. В этот момент к ним подошли две неизвестные женщины. Пока одна из них интересовалась, продают ли пожилые люди овощи, вторая с разрешения хозяйки прошла на придомовую территорию в туалет. Через несколько минут потерпевшая вспомнила, что входная дверь в дом не заперта и забеспокоилась за свое имущество.

Вместе с мужем она прибежала в чулан и там увидела гостью, которая перебирала их вещи. Перед тем как прогнать незнакомку пенсионерка визуально убедилась, что пакет с трехлитровой банкой, в которой она хранила 380 000 рублей, лежит на том же месте.

Предположив, что та не успела его взять, потерпевшая не стала вскрывать банку. После чего женщины сели в легковой автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Позже пенсионерка обнаружила пропажу денег.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность преступницы. Ей оказалась 23-летняя жительница села Салымово.

Отмечается, что подозреваемая одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка, а также беременная.

Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет исправительных работ.