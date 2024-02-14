В Хакасии мужчина убил родственника и инсценировал ДТП, чтобы скрыть преступление

В Хакасии мужчина убил родственника и инсценировал ДТП, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным следствия, в апреле 2023 года четверо жителей Тывы на машине приехали в Абакан, где сняли квартиру и начали выпивать. Во время застолья между обвиняемым и пострадавшим возник конфликт, в ходе которого молодой человек избил родственника и лишил его жизни.

Чтобы скрыть преступление, он взял машину матери погибшего, положил его тело на заднее сиденье и инсценировал ДТП, намеренно въехав в дерево. После он положил тело на водительском сиденье и вызвал сотрудников полиции.

Расследование уголовного дела завершили и направили в суд.