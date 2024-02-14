В Госдуму направили обращение с просьбой признать День влюбленных «фейком»

Кроме того, депутаты призвали запретить продавцам использование образа человеческого сердца на продукции.

День Святого Валентина хотят признать «фейком». Обращение направлено в Госдуму. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, депутаты призвали запретить продавцам использование образа человеческого сердца на продукции.

«Навязанный российской молодежи в свое время западными медиа „день всех влюбленных“ является избыточным и сомнительным праздником. Поэтому ГД должна принять специальный закон, объявляющий этого выдуманного персонажа фейком», — сказали авторы идеи.