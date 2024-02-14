В Госдуме рассмотрят проект о расширении списка имеющих право оказывать медпомощь

В списке клинические психологи, логопеды и специалисты по физической реабилитации.

В Госдуме рассмотрят проект о расширении списка имеющих право оказывать медпомощь. Об этом сообщает издание « Ведомости ».

В четверг, 15 февраля, депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрят законопроект, позволяющий расширить перечень специалистов без медицинского образования, которые имеют право оказывать медицинскую помощь.

Среди таких людей: клинические психологи, логопеды и специалисты по физической реабилитации. Специалисты из списка смогут заниматься реабилитацией, если у них есть профильное образование и аккредитация. Соответствующие поправки могут внести в закон «Об охране здоровья».

Отмечается, что проект поддержали в Кабмине.