В Госдуме отозвали закон о запрете «оскорбительных» названий населенных пунктов

В Госдуме отозвали законопроект о запрете «оскорбительных» названий населеных пунктов. Об этом сообщил « Коммерсант ».

Отмечается, что документ отозван 12 февраля.

27 ноября его рассмотрели в первом чтении. По итогам комитет по региональной политике и местному самоуправлению заключил, что нормы, предлагаемые в документе, не соответствуют ряду существующих федеральных законов.

По мнению авторов законопроекта, инициатива необходима из-за того, что жители таких населенных пунктов в разных уголках России сталкиваются с грубыми шутками, переезжают или оформляют регистрацию в другом месте.