В Госдуме одобрили закон о запрете судимым за педофилию посещать места скопления детей

Исключение будет считаться только случай, если судимый является родителем ребенка и сопровождает его.

В Госдуме одобрили закон о запрете судимым за педофилию посещать места скопления детей. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 14 февраля, комитет Госдумы по безопасности одобрил к I чтению законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей.

Исключение будет считаться только случай, если судимый является родителем ребенка и сопровождает его.

Напомним, законопроект в Госдуму внесло правительство.