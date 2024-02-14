В Екатеринбурге неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся
В Екатеринбурге неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция.
Авария произошла в среду, 14 февраля, около 4:00, в районе дома № 6 по улице Эстонской.
По предварительной версии, неизвестный водитель ехал на белой машине. При проезде нерегулируемого перекрестка он наехал на 50-летнего пешехода. Тот двигался по проезжей части. После водитель скрылся.
От полученных травм 50-летний пешеход скончался на месте.
В настоящий момент сотрудники полиции ищут водителя.