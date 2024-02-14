В ЦБ предложили ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов

Инициативу высказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В ЦБ предложили ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов. Об этом пишет РИА Новости .

Инициативу выразила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Нужно распространить ту норму, которая еще не заработала, заработает в июле — период охлаждения — и на крупные кредиты», — заявила она.

«Мы предлагаем с миллиона рублей начать, но все нужно обсуждать, срок охлаждения нужно обсуждать, но нужен зазор между оформлением кредита и выдачей денег», — добавила Набиуллина.