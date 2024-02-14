В Бельгии заявили о создании фейков об Украине западными СМИ

Они якобы еще с 2013 года производят фейки об Украине.

Бельгийский журналист и писатель Мишель Коллон заявил, что западные информагентства еще с 2013 года производят фейки об Украине. Об этом пишут « Известия ».

Коллон обратил внимание на то, что сейчас создание фейков вышло на новый уровень. Сейчас якобы работают агентства, цель которых — производство постановочных роликов.

По мнению журналиста, западные СМИ работают не для информирования граждан, а для того, чтобы заставлять их поддерживать политику властей.

Также он уверен, что фотографии из Бучи являются фейковыми. Сделали их якобы для того, чтобы общественность отвернулась от идеи мирных переговоров.