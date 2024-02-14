В Академии тенниса завершился Всероссийский теннисный турнир I-ой категории «Кубок Рязанского Кремля»

В Академии тенниса завершился Всероссийский теннисный турнир I-ой категории «Кубок Рязанского Кремля». Об этом сообщили в пресс-службе минспорта.

Соревнования прошли в возрастной категории до 13 и до 17 лет. В течении недели спортсмены из разных регионов России показывали свои лучшие качества в теннисе и получали опыт игры с другими игроками.

Во всероссийских соревнованиях до 17 лет места распределились следующим образом:

Одиночный разряд юноши до 17 лет:

1 место — Клишин Ярослав (Москва);

2 место — Медведев Роберт (Москва).

Одиночный разряд девушки до 17 лет:

1 место- Мякоткина Юлия (Тольятти);

2 место — Дзоблаева Ариана (Рязань).

Парный разряд юноши до 17 лет:

1 место — Бокарев Андрей (Москва) и Иордан Глеб (Дедовск);

2 место — Волков Савва и Шепилов Максим (Москва).

Парный разряд девушки до 17 лет:

1 место — Дзоблаева Ариана (Рязань) и Мякоткина Юлия (Тольятти);

2 место — Макарова Марта-Мария (Химки) и Титова Маргарита (Рязань).

В областных соревнованиях «Февральское первенство» в возрастной категории до 13 лет:

Одиночный разряд юноши до 13 лет:

1 место- Цужба Нестор (Химки);

2 место — Лукьянов Платон (Москва);

3 место — Закурдаев Прохор (Ижевск).

Одиночный раз девушки до 13 лет:

1 место — Клочкова Арина (Саратов);

2 место — Чепелева Арина (Рязань);

3 место — Князева Елена (Рязань).

Смешанный парный разряд: