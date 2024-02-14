В Академии тенниса завершился Всероссийский теннисный турнир I-ой категории «Кубок Рязанского Кремля»
В Академии тенниса завершился Всероссийский теннисный турнир I-ой категории «Кубок Рязанского Кремля». Об этом сообщили в пресс-службе минспорта.
Соревнования прошли в возрастной категории до 13 и до 17 лет. В течении недели спортсмены из разных регионов России показывали свои лучшие качества в теннисе и получали опыт игры с другими игроками.
Во всероссийских соревнованиях до 17 лет места распределились следующим образом:
Одиночный разряд юноши до 17 лет:
- 1 место — Клишин Ярослав (Москва);
- 2 место — Медведев Роберт (Москва).
Одиночный разряд девушки до 17 лет:
- 1 место- Мякоткина Юлия (Тольятти);
- 2 место — Дзоблаева Ариана (Рязань).
Парный разряд юноши до 17 лет:
- 1 место — Бокарев Андрей (Москва) и Иордан Глеб (Дедовск);
- 2 место — Волков Савва и Шепилов Максим (Москва).
Парный разряд девушки до 17 лет:
- 1 место — Дзоблаева Ариана (Рязань) и Мякоткина Юлия (Тольятти);
- 2 место — Макарова Марта-Мария (Химки) и Титова Маргарита (Рязань).
В областных соревнованиях «Февральское первенство» в возрастной категории до 13 лет:
Одиночный разряд юноши до 13 лет:
- 1 место- Цужба Нестор (Химки);
- 2 место — Лукьянов Платон (Москва);
- 3 место — Закурдаев Прохор (Ижевск).
Одиночный раз девушки до 13 лет:
- 1 место — Клочкова Арина (Саратов);
- 2 место — Чепелева Арина (Рязань);
- 3 место — Князева Елена (Рязань).
Смешанный парный разряд:
- 1 место — Чепелева Арина (Рязань) и Закурдаев Прохор (Ижевск);
- 2 место Клочкова Арина (Саратов) и Цужба Нестор (Химки);
- 3 место Хрюкина Нелли (Липецк) и Мистюков Кирилл (Воронеж).