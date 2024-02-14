В 2024 году «Технониколь» построит в Рязани и области еще два предприятия
Где именно — не уточняется.
«Технониколь» построит в Рязани и области еще два предприятия. Об этом пишет ТАСС.
В 2024 году в Рязани планируется начало строительства предприятия по производству материалов для гидроизоляции и нетканых материалов из вторсырья, — на базе существующего завода.
По словам одного из руководителей компании Сергея Колесникова, планируется строительство завода по производству материалов для кровли. Где именно — не уточняется.