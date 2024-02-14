Сотрудник рязанского УФСИН покорил Эльбрус и установил флаг ведомства на высоте 5642 метра

Рязанец поднимался по южному склону горы, преодолевая трассу средней сложности. Покорение Эльбруса заняло у него около 12 часов.

Сотрудник рязанского УФСИН покорил Эльбрус и установил флаг ведомства на высоте 5642 метра. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Рязанской области.

На самую высокую точку России и Европы забрался сотрудник отдела по конвоированию УФСИН России по Рязанской области старший прапорщик внутренней службы Александр Крайних. Он посвятил свое восхождение 145-ой годовщине образования УИС.

Он также установил флаг Федеральной службы исполнения наказаний на высоте 5642 метра.

Рязанец поднимался по южному склону горы, преодолевая трассу средней сложности. Покорение Эльбруса заняло у него около 12 часов.

Отмечается, что Крайних установил флаг ведомства и на горе Чегет на высоте 3200 метров, преодолев трассу средней сложности за семь часов.