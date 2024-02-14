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Скончался автор музыки из мультсериала «Ну, погоди»
Ему было 95 лет.

Умер 95-летний композитор из Венгрии Тамаш Деак, автор музыкальной заставки к мультсериалу «Ну, погоди». Об этом пишет РЕН ТВ.

Деак родился в венгерском городе Секешфехерваре в 1928 году. Он самостоятельно научился играть на трубе. С 1959 по 1964 годы он работал на Венгерском радио.

Композитор придумал музыку к более чем 120 мультфильмам и телепрограммам. Еще он является автором джазовых и симфонических композиций, многие из них Деак записал с собственным музыкальным коллективом.

В России его музыка известна по «Ну, погоди!». В частности, венгер придумал композицию «Водные лыжи», которая используется в заставке мультсериала, и ряда других мелодий, которые можно услышать в других сериях мультсериала.