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Скончалась актриса из фильма «Улицы разбитых фонарей» Тамара Колесникова
На 85-м году жизни.

14 февраля на 85-м году жизни скончалась актриса Тамара Колесникова. Об этом сообщили на сайте «Кино-театр.ру».

В Александринском театре, где играла актриса, рассказали, что Колесникова скончалась после продолжительной болезни.

«Всю свою творческую жизнь она посвятила служению Александринской сцене, без малого 60 лет», — рассказали в пресс-службе.

Тамара Колесникова известна по ролям в фильмах «Улицы разбитых фонарей-11», «Инспектор Купер-2», «Слово женщине», «Тайны следствия-7», «Опера-1» и других.