С 1 апреля изменится порядок расчета платежей за ввоз автомобилей в Россию

Решение принято кабмином.

Российское правительство с 1 апреля меняет порядок расчета платежей за автомобили, ввозимые из других стран ЕАЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Если в тех странах таможенная стоимость была занижена, то при ввозе в Россию придется заплатить повышенный утилизационный сбор — в него включат недоплаченные налоги и сборы.

Как пояснили в кабмине, решение создаст равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов.