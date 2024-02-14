Рязанский священник заявил, что интерес к 14 февраля пропал из-за «детей алкоголиков»

Рязанский священник Дмитрий Фетисов рассказал о причинах пропажи интереса ко Дню святого Валентина. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

"У нас стали значительно меньше праздновать День святого Валентина. Связано это, как мне думается, со своеобразным феноменом «детей алкоголиков», — написал автор.

По его словам, такие дети много натерпелись, что на одно поколение отвращения к «зеленому змию» точно хватит."

Подрастает сынок, смотрит на студенческие «крутые фотки» своей мамы в ультра-мини юбке с полкило косметики на лице и задает неудобный вопрос: «Мама, а почему у меня и больше половины детей из моего класса нет пап? Где они, наши папы?» — отмечает Фетисов.

Священник замечает, что при взрослении ребенок осознает, какие были ошибки в отношениях его биологических родителей.

«Растет сынок, думает и понимает, что на гламурных „розовых рюшечках“ семейного счастья не построишь», -заключил автор.