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Рязанские предприятия представили регион на выставке-форуме «Россия»

Предприятия Рязанской области, участники национального проекта «Производительность труда», представили промышленный потенциал региона на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. 14 февраля производитель канцелярских товаров для учебы и творчества «Рельеф-Центр» и Ассоциация производителей детских автокресел и колясок «Приоритет» показали свою продукцию в рамках Дня промышленности.

«Благодаря использованию современных технологий, высокому качеству и разнообразию ассортимента продукция предприятий пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. Руководство компаний использует возможности господдержки, которые предоставляются им как участникам национального проекта «Производительность труда», ― отметила на своей странице в соцсети заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

День промышленности проходил 14 февраля и был посвящен технологическому развитию, кадровому обеспечению, экспортному потенциалу, региональному маркетингу и мерам государственной поддержки промышленности. Деловая программа Дня промышленности открылась пленарной сессией. О ключевых достижениях и вызовах отрасли за последние годы рассказал вице-премьер ― глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В мероприятии также приняли участие представители минэкономразвития Рязанской области во главе с министром Андреем Ворфоломеевым.