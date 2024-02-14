Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-10°
Чтв, 15
-11°
Птн, 16
-9°
ЦБ USD 91.21 0.13 14/02
ЦБ EUR 98.19 0.04 14/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
8 201
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
9 238
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 396
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
15 269
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы завоевали 21 медаль на первенстве и чемпионате ЦФО РФ по универсальному бою

Рязанцы завоевали 21 медаль на первенстве и чемпионате ЦФО РФ по универсальному бою. Об этом сообщили в министерстве спорта Рязанской области.

Соревнования прошли с 7 по 11 февраля в Домодедово. В мероприятии принимали участие юноши и девушки 12-13,14-15,16-17 лет, а также мужчины и женщины. Всего в соревнованиях участвовали около 500 спортсменов из 15 регионов России.

В версии «лайт» команда Рязанской области завоевала:

  • «золото»: Александр Коробов, Александр Калинкин, Адам Паладийчук, Денис Викулин, София Иванишина, Сергей Степанов, Андрей Золотарев;
  • «серебро»: Андрей Цапенко, Никита Катков, Василиса Варешина, Игорь Колчаков;
  • «бронза»: Максим Абашкин, Варвара Галкина, Антон Голощапов, Вадим Власенко, Дмитрий Скоробогатов, Владислав Шаров, Артем Абишев, Максим Сиротенко.

В версии «классика» 2 место занял Александр Калинкин.

В общекомандном зачете Рязанская область заняла 3 место.

Спортсмены представляют МАУ ДО ДЮСШ «Витязь» и СК «Крутогор».