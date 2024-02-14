Рязанцы завоевали 21 медаль на первенстве и чемпионате ЦФО РФ по универсальному бою
Рязанцы завоевали 21 медаль на первенстве и чемпионате ЦФО РФ по универсальному бою. Об этом сообщили в министерстве спорта Рязанской области.
Соревнования прошли с 7 по 11 февраля в Домодедово. В мероприятии принимали участие юноши и девушки 12-13,14-15,16-17 лет, а также мужчины и женщины. Всего в соревнованиях участвовали около 500 спортсменов из 15 регионов России.
В версии «лайт» команда Рязанской области завоевала:
- «золото»: Александр Коробов, Александр Калинкин, Адам Паладийчук, Денис Викулин, София Иванишина, Сергей Степанов, Андрей Золотарев;
- «серебро»: Андрей Цапенко, Никита Катков, Василиса Варешина, Игорь Колчаков;
- «бронза»: Максим Абашкин, Варвара Галкина, Антон Голощапов, Вадим Власенко, Дмитрий Скоробогатов, Владислав Шаров, Артем Абишев, Максим Сиротенко.
В версии «классика» 2 место занял Александр Калинкин.
В общекомандном зачете Рязанская область заняла 3 место.
Спортсмены представляют МАУ ДО ДЮСШ «Витязь» и СК «Крутогор».