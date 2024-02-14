Reuters: США отвергли предложение России о заморозке украинского конфликта
По информации источника, российская сторона была готова завершить боевые действия в 2023 году. Однако Вашингтон отказался даже начинать переговоры.
США отвергли предложение России о заморозке украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters.
По информации источника, российская сторона была готова завершить боевые действия в 2023 году. Условием было сохранение новых территорий. Однако Вашингтон отказался даже начинать переговоры.
Информацию о каких-либо неофициальных российско-американских контактах опровергли в Госдепе.