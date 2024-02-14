Путин потребовал оказывать людям медпомощь даже без страхового полиса

«Дорогостоящая платная медицина, например, за океаном, да, она хорошая. Но там человек на пороге медицинского учреждения может умереть. У нас ничего подобного не должно никогда происходить», — заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие страхового полиса не может быть основание для отказа медицинской помощи человеку в российских учреждениях. Об этом он сообщил на Форуме будущих технологий, пишет « Интерфакс ».

"У нас очень много нерешенных вопросов, но все познается в сравнении. (…) Дорогостоящая платная медицина, например, за океаном, да, она хорошая. Но там человек на пороге медицинского учреждения может умереть, его никто не возьмет в стены этого медучреждения, потому что у него страховки нет. И такие случаи бывали. У нас ничего подобного не должно никогда происходить", — сказал Путин.