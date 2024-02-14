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Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В пояснительной записке к документу отмечали, что он вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.

Помимо этого, наказание могут применить к осужденным за призывы к введению санкций в отношении России и ее граждан (статья 284.2 УК РФ), оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не принимает участия (статья 284.3 УК РФ) и реабилитацию нацизма (статья 354.1 УК РФ).