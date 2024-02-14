Путин подписал ряд законов социальной сферы

Среди них закон о запрете увольнять одиноких родителей детей до 16 лет.

Путин подписал ряд законов социальной сферы. Об этом сообщает сайт официальной правовой информации.

В среду, 14 февраля, президент подписал закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет. Ранее эту категорию лиц можно было увольнять по достижению их детей 14 летнего возраста;

Также Путин подписал закон, предоставляющий владельцам аварийного жилья право получать новое по договорам соцнайма вне очереди. Согласно документу на новое жилье смогут претендовать как собственники, так и наниматели.

Помимо этого, Владимир Путин продлил «дачную амнистию» до 1 марта 2031 года. Закон упрощает порядок регистрации зданий и СНТ, возведенных до 2004 года.

Ранее он подписал закон о запрете «наливаек» и конфискации имущества за фейки об армии.