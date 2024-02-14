Представители рязанского агроуниверситета приняли участие в Едином дне аграрных вузов России

Представители рязанского агроуниверситета приняли участие в Едином дне аграрных вузов России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

9 февраля 2024 года представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в Едином дне аграрных вузов и Дне сельского хозяйства России, организованных в рамках международной выставки-форуме «Россия» на ВДНХ.

Главным событием единого Дня сельского хозяйства стала пленарная сессия. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев рассказал собравшимся об основных результатах реализации госпрограмм, значимых достижениях в сельском хозяйстве и ключевых задачах в обеспечении лидерства России на мировом аграрном рынке. В деловой программе пленарной сессии от Рязанского агроуниверситета приняли участие ректор Александр Шемякин и проректор по научной работе Георгий Рембалович.

Доцент факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Карим Кулибеков провел на мероприятии лекцию на тему «Цифровизация животноводства в АПК» от Рязанского агроуниверситета. Елена Рябова для участников мероприятия исполнила песню.

Свои программы в этот день представили более 40 аграрных вузов России.