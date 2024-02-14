Посол заявил о готовности Папы Римского стать посредником по украинскому вопросу

Папа Римский Франциск готов стать посредником по украинскому вопросу. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на российского посла в Ватикане Ивана Солтановского.

По словам дипломата, предложение озвучивали неоднократно с начала спецоперации, однако «Запад препятствует урегулированию конфликта».

«Реальным препятствием является отрицание необходимости переговоров как со стороны украинских властей, так и со стороны коллективного Запада», — рассказал Иван Солтановский.