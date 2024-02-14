Полицейские задержали 37-летнего рязанца за грабеж
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейские задержали 37-летнего рязанца за грабеж. Об этом пишет сайт регионального УМВД.
Во вторник, 13 февраля, на улице Мервинской к наряду ППС обратилась работница супермаркета и сообщила, что пару минут назад незнакомец вошел в торговый зал, схватил банку кофе и вышел на улицу, не оплатив товар. Работники магазина увидели, что он забежал в здание автовокзала.
Полицейские разыскали мужчину, похожего по писанию на злоумышленника.
Установили, что к ограблению причастен 37-летний рязанец. У него изъяли похищенное.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.