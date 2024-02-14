Песков: в вопросах обмена заключенными заинтересована как Москва, так и Вашингтон

Планы России не разглашаются.

Вопросы обмена заключенными между Россией и США любят тишину, в этом заинтересована как Москва, так и Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я хотел вам напомнить слова президента Путина в его недавнем интервью, что эти дела любят тишину и они могут решаться только в тишине», — сказал он.

Песков указал, что не может рассказать о каких-либо планах России по этому вопросу.