Песков: в вопросах обмена заключенными заинтересована как Москва, так и Вашингтон
Планы России не разглашаются.
Вопросы обмена заключенными между Россией и США любят тишину, в этом заинтересована как Москва, так и Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я хотел вам напомнить слова президента Путина в его недавнем интервью, что эти дела любят тишину и они могут решаться только в тишине», — сказал он.
Песков указал, что не может рассказать о каких-либо планах России по этому вопросу.