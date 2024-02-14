Односельчанка рассказала о семье погибшего Ивана Брысина

Жительница села Морозовы-Борки Сапожковского района, где вырос Иван Брысин, рассказала о семье молодого человека. Об этом пишет «Комсомольская правда».

"Мать у него фельдшер, скольким людям помогла. Отец работает в фермерском хозяйстве, в поле. Добрейший человек… Ночью, в метель всегда везет жену к больным, безотказные люди. За что вот им такое?! Помню, папе нашему плохо было, инсульт. А все заметено кругом. Мама Ивана пешком шла… Позже отец Ивана добился, чтобы трактор дали, расчистил… И Ваня такой же добрый был, светлый, общительный. Уж очень он был порядочным парнем… Ну вот как он сюда попал, скажите? Нам вчера соседи, да что там соседи — вся деревня писала, что у нашей медички такая вот беда. Даже не представляете, какое в селе горе сейчас", — рассказала жительница села Екатерина.

Ранее об Иване Брысине рассказала директор школы, в которой учился мальчик.