Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-10°
Чтв, 15
-10°
Птн, 16
-9°
ЦБ USD 91.43 0.22 15/02
ЦБ EUR 97.81 -0.38 15/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
8 356
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
9 394
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 560
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
15 415
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Односельчанка рассказала о семье погибшего Ивана Брысина

Жительница села Морозовы-Борки Сапожковского района, где вырос Иван Брысин, рассказала о семье молодого человека. Об этом пишет «Комсомольская правда».

"Мать у него фельдшер, скольким людям помогла. Отец работает в фермерском хозяйстве, в поле. Добрейший человек… Ночью, в метель всегда везет жену к больным, безотказные люди. За что вот им такое?! Помню, папе нашему плохо было, инсульт. А все заметено кругом. Мама Ивана пешком шла… Позже отец Ивана добился, чтобы трактор дали, расчистил… И Ваня такой же добрый был, светлый, общительный. Уж очень он был порядочным парнем… Ну вот как он сюда попал, скажите? Нам вчера соседи, да что там соседи — вся деревня писала, что у нашей медички такая вот беда. Даже не представляете, какое в селе горе сейчас", — рассказала жительница села Екатерина.

Ранее об Иване Брысине рассказала директор школы, в которой учился мальчик.