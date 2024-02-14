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Напавшая на рязанца собака в районе НИТИ оказалась домашней
Об этом РЗН. Инфо рассказала руководитель службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева.

Напавшая на рязанца собака в районе НИТИ оказалась домашней. Об этом РЗН. Инфо рассказала руководитель службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева в среду, 14 февраля.

Со слов руководителя, в службе увидели информацию в СМИ, что собака укусила мужчину. Для того, чтобы разобраться в ситуации, они направили на место специалистов.

После осмотра местности, ловцы обнаружили бегающих собак. Сотрудники начали снимать происходящее на видео и попытались забрать животных. Позже появилась их хозяйка, призналась, что это ее собаки и попросила не трогать их.

«Мы отправили фотографию собак человеку, который написал о нападении. Он опознал того пса, который его покусал. Это черно-белая собака», — отметила Марина Селезнева.

Сейчас местонахождение хозяйки собаки неизвестно.

Со слов руководителя службы по контролю за безнадзорными животными, на место выезжали сотрудники полиции. Также с жителями, подкармливающими других собак, поговорила Росгвардия. Марина Селезнева отметила, что остальные животные в районе чипированы и не агрессивны.

Напомним, рязанец рассказал о собаках, кусающих людей в районе НИТИ.