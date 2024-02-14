Минобороны России: с начала СВО украинская армия потеряла более 15 тысяч танков

Отмечается, что за сутки противник лишился 962 бойцов.

С начала СВО украинская армия потеряла более 15 тысяч танков. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что за сутки противник лишился 962 бойцов.

ВС РФ отразили две атаки ВСУ, уничтожили один танк, пусковую установку ЗРК С-300 и станцию РЭБ «Буковель-AD», сбили вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, два пункта управления БПЛА и четыре склада ВСУ.

ПВО перехватила семь ракет HIMARS и «Ольха», уничтожила 98 беспилотников.