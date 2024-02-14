Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-10°
Чтв, 15
-10°
Птн, 16
-9°
ЦБ USD 91.43 0.22 15/02
ЦБ EUR 97.81 -0.38 15/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
8 323
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
9 362
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 525
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
15 384
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
МИД Украины раскритиковало название оттенка помады МАС — «Russian Red»
Министерство опубликовало хештег #StopRussianRed.

МИД Украины раскритиковало название оттенка помады канадского косметического бренда МАС — «Russian Red». Об этом ведомство написало в соцсети X.

«Русский красный» — название популярного оттенка, особенно бренда MACcosmetics. Но дело совсем не в красоте или в любви. Это настоящий цвет войны", — говорится в посте ведомства в соцсети X.

Министерство также опубликовало хештег #StopRussianRed.

Отметим, что бренд MAC Cosmetics основан в 1984 году в Канаде. Его продукты можно купить более чем в 120 странах.