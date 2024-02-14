МИД Украины раскритиковало название оттенка помады МАС — «Russian Red»

Министерство опубликовало хештег #StopRussianRed.

МИД Украины раскритиковало название оттенка помады канадского косметического бренда МАС — «Russian Red». Об этом ведомство написало в соцсети X.

«Русский красный» — название популярного оттенка, особенно бренда MACcosmetics. Но дело совсем не в красоте или в любви. Это настоящий цвет войны", — говорится в посте ведомства в соцсети X.

Министерство также опубликовало хештег #StopRussianRed.

Отметим, что бренд MAC Cosmetics основан в 1984 году в Канаде. Его продукты можно купить более чем в 120 странах.