Малков: в Рязанской области система мер поддержки участников СВО постоянно совершенствуется

В Рязанской области система мер поддержки участников СВО постоянно совершенствуется. Об этом губернатор Павел Малков сказал в комментарии журналистам после заседания правительства региона, где обсуждался данный вопрос.

Он подчеркнул, что эта работа находится в приоритете, вопрос подробно прорабатывали с председателем государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, которая недавно посетила Рязанскую область с рабочим визитом.

Малков отметил, что взаимодействие региона с фондом продолжит укрепляться. Будет расширяться и комплекс мер поддержки, которые сейчас действуют в регионе.

«Поддерживаем обратную связь с бойцами, членами их семей, оперативно принимаем необходимые решения. Будем делать все, чтобы помочь ветеранам и их близким в решении любых вопросов. Это наш долг», — сказал Малков.

По словам губернатора, в настоящее время разрабатывается региональный законопроект, касающийся изменений в предоставлении льгот по транспортному налогу, они будут распространяться и на родителей погибших бойцов.

Кроме того, прорабатывается вопрос бесплатного обучения на управление транспортными средствами категории «С» для вернувшихся из зоны боевых действий.