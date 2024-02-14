Малков: в этом году в Рязани появится стела «Город трудовой доблести»

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в областном центре появится монумент «Рязань — город трудовой доблести».

Отмечается, что стелу установят в сквере на улице Вокзальной у железнодорожного вокзала Рязань-2.

«Проект разработан скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем. На ней будут запечатлены подвиги тыловиков в годы Великой Отечественной войны, трудовой подвиг тракторной бригады Дарьи Гармаш, добровольцев, ушедших на фронт, работников предприятий и врачей военного госпиталя», — сказал Павел Малков.

Глава региона напомнил о том, что в прошлом году народная инициатива о присвоении Рязани звания «Город трудовой доблести» собрала более 85 тысяч подписей. В сентябре ее поддержал президент России Владимир Владимирович Путин