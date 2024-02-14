Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-10°
Чтв, 15
-11°
Птн, 16
-9°
ЦБ USD 91.21 0.13 14/02
ЦБ EUR 98.19 0.04 14/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
8 201
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
9 238
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 396
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
15 269
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Малков: в этом году в Рязани появится стела «Город трудовой доблести»

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в областном центре появится монумент «Рязань — город трудовой доблести».

Отмечается, что стелу установят в сквере на улице Вокзальной у железнодорожного вокзала Рязань-2.

«Проект разработан скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем. На ней будут запечатлены подвиги тыловиков в годы Великой Отечественной войны, трудовой подвиг тракторной бригады Дарьи Гармаш, добровольцев, ушедших на фронт, работников предприятий и врачей военного госпиталя», — сказал Павел Малков.

Глава региона напомнил о том, что в прошлом году народная инициатива о присвоении Рязани звания «Город трудовой доблести» собрала более 85 тысяч подписей. В сентябре ее поддержал президент России Владимир Владимирович Путин