Малков раскритиковал отчет министра цифрового развития региона Андрея Ульянова

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании правительства региона раскритиковал главу областного минцифры Андрея Ульянова за доклад.

Отчет министра длился чуть более 15 минут, в нем глава ведомства отразил, в том числе, реализованные и готовящиеся проекты.

«Если проект не меняет жизнь людей, то это лишнее и наносное. Рассказывать нужно только то, что влияет на окружающую действительность», — прокомментировал выступление Малков.

Губернатор отметил, что отчет вышел за рамки временного регламента, и что «цоды, серверы, инфобез — это внутренняя кухня, а людям интересны проекты «Безопасный город», «Чистое небо», «Цифровая карта».