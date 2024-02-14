Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-10°
Чтв, 15
-10°
Птн, 16
-8°
ЦБ USD 91.43 0.22 15/02
ЦБ EUR 97.81 -0.38 15/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
8 239
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
9 275
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 440
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
15 306
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Малков раскритиковал отчет министра цифрового развития региона Андрея Ульянова

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании правительства региона раскритиковал главу областного минцифры Андрея Ульянова за доклад.

Отчет министра длился чуть более 15 минут, в нем глава ведомства отразил, в том числе, реализованные и готовящиеся проекты.

«Если проект не меняет жизнь людей, то это лишнее и наносное. Рассказывать нужно только то, что влияет на окружающую действительность», — прокомментировал выступление Малков.

Губернатор отметил, что отчет вышел за рамки временного регламента, и что «цоды, серверы, инфобез — это внутренняя кухня, а людям интересны проекты «Безопасный город», «Чистое небо», «Цифровая карта».