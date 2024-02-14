Лавров заявил, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Ранее стало известно, что США отвергли предложение России о заморозке украинского конфликта.

Лавров заявил, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом в среду, 14 февраля, пишет РИА Новости.

«Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле», — заявил Лавров.

Ранее стало известно, что США отвергли предложение России о заморозке украинского конфликта.