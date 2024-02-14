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Калмыцкие полицейские задержали рязанца, оформившего микрозайм на пенсионерку
Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 19-летнего жителя Рязанской области, оформившего микрозайм на пенсионерку. Об этом сообщило УМВД по республике Калмыкия.

Инцидент произошел в декабре 2022 года.

В МО МВД «Лаганский» обратилась 67-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный оформил на ее имя микрозайм в размере 9 000 рублей. При этом женщина заметила уведомления о задолженности.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («мошенничество»).

Позже полицейские выяснили, что к преступлению причастен 19-летний житель Рязанской области. Во время обыска по месту жительства нашли и изъяли мобильные телефоны, планшет, имеющие доказательственное значение для дела. Молодой человек сознался в преступлении, а деньги потратила на личные нужды.

Специалисты устанавливают обстоятельства преступления.