«Известия»: Центробанк хочет обязать банки учитывать оформленные рассрочки при выдаче кредита

Эксперты предупредили, что такие требования позволят обезопасить граждан, однако они могут привести к массовым отказам в выдаче рассрочек или же займов наличными.