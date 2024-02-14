«Известия»: Центробанк хочет обязать банки учитывать оформленные рассрочки при выдаче кредита
Эксперты предупредили, что такие требования позволят обезопасить граждан, однако они могут привести к массовым отказам в выдаче рассрочек или же займов наличными.
В ЦБ хотят обязать банки учитывать оформленные рассрочки при оценке долговой нагрузки граждан перед выдачей кредита. Об пишет газета «
Отмечается, что информацию о крупных рассрочках планируется передавать в бюро кредитных историй. Иначе финорганизации не видят реального положения заемщиков.
Эксперты предупредили, что такие требования позволят обезопасить граждан, однако они могут привести к массовым отказам в выдаче рассрочек или же займов наличными.