Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-10°
Чтв, 15
-10°
Птн, 16
-8°
ЦБ USD 91.43 0.22 15/02
ЦБ EUR 97.81 -0.38 15/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
8 239
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
9 275
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 440
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
15 306
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару
Такое решение объяснили тем, что в существующем законодательстве уже закреплены обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда.

Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение объяснили тем, что в существующем законодательстве уже закреплены обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Правительство и Минтруд инициативу не поддержали.

Ранее законопроект внес вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предлагалось дать право работнику сократить свой рабочий день, смену при температуре воздуха 28,5°С — на один час; при температуре воздуха от 28,6°С до 29 °C — на два часа; при температуре воздуха от 29,1°С и выше — на четыре часа.