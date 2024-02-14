Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Такое решение объяснили тем, что в существующем законодательстве уже закреплены обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда.

Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару. Об этом сообщает РИА Новости .

Такое решение объяснили тем, что в существующем законодательстве уже закреплены обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Правительство и Минтруд инициативу не поддержали.

Ранее законопроект внес вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предлагалось дать право работнику сократить свой рабочий день, смену при температуре воздуха 28,5°С — на один час; при температуре воздуха от 28,6°С до 29 °C — на два часа; при температуре воздуха от 29,1°С и выше — на четыре часа.