Госавтоинспекция предупредила рязанцев о сильной гололедице на дорогах

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Госавтоинспекция предупредила рязанцев о сильной гололедице на дорогах. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

В Госавтоинспекции предупредили, что 14 февраля на дорогах региона ожидается гололедица, местами сильная.

«Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написали в сообщении.