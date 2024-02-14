Экс-глава ЕК назвал маловероятным вступление Украины в ЕС в ближайшие пять лет

Юнкер отметил, что Киев должен выполнить «определенные условия», иначе он принесет в ЕС свои нерешенные внутренние проблемы.

Экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вступление Украины в состав Евросоюза в ближайшие пять лет маловероятно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Neue Zürcher Zeitung.

Юнкер отметил, что Киев должен выполнить «определенные условия», иначе он принесет в ЕС свои нерешенные внутренние проблемы.

17 января председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС начал формировать программу переговоров с Киевом по поводу его вступление в союз.