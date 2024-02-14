Артемов рассказал, сколько человек обратилось с травмами в БСМП за сутки

«За вчерашний день увеличилось на 60 человек. Обычно 100-102 человека обращаются в БСМП с травмами, а вчера — 165. Есть недоработки, но мы стараемся», — рассказал мэр.

В среду, 14 февраля, на заседании правительства мэр Рязани Виталий Артемов рассказал, сколько человек обратилось в БСМП с травмами за 13 февраля.

Малков уточнил у мэра, как город борется со стекловидным льдом. Артемов подробно рассказал об уборке дорог ночью, 13 февраля

«Особое внимание обращали на подъемы общественного транспорта, на маршруты школьных автобусов, обрабатывали остановки и тротуары. Установили контакт с управляющими компаниями, предоставили им песко-соляную смесь для обработки дворовых территорий и попросили жилинспекцию провести беседы с УК, которые не выполняют свою работу», — подчеркнул Артемов.

Мэр также добавил, что администрация попросила управляющие компании обрабатывать тротуары в спальных районах где дирекция не успевает.

Малков в свою очередь заметил, что зима в этом году рекордно снежная, службы в целом справляются.

«Уборка дорог сделана прилично, по тротуарам лучше чем в прошлом году, по дворам нужно серьезно поработать», — добавил губернатор.

Кроме того, Артемов заметил, что город в последнее время отслеживает, сколько рязанцев получили травмы.

«За вчерашний день увеличилось на 60 человек. Обычно 100-102 человека обращаются в БСМП с травмами, а вчера — 165. Есть недоработки, но мы стараемся», — завершил мэр.