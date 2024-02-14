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Артемов рассказал, что у Ледового дворца в Рязани сделают круговое движение
Артемов отметил, что на сегодняшний день есть предпроектные изыскания, по которым нужно делать полный ремонт улицы и расширение на одну полосу.

В среду, 14 февраля, мэр Рязани Виталий Артемов рассказал на заседании правительства о подготовке к ремонту улицы Зубковой.

Малков поинтересовался у Артемова, на какой стадии проект ремонта улицы Зубковой. Артемов отметил, что на сегодняшний день есть предпроектные изыскания, по которым нужно делать полный ремонт улицы и расширение на одну полосу.

«На участке от Тимакова до Тимуровцев есть заторы, поэтому нужно расширить хотя бы на одну полосу. А также организовать круговое движение у Ледового дворца», — подчеркнул мэр.

Кроме того, Артемов добавил, что круговое движение у Олимпийского дворца будет затрагивать несколько частных земель.

«С одним из собственников уже провели переговоры и договорились. Со вторым нет договоренности до сих пор. В этом году сделаем проектно-сметную документацию», — рассказал Артемов.

По словам мэра Рязани, в 2025 году администрация будет заявляться в минтранс области с этим проектом на выделение денег.

Напомним, в конце января Октябрьский районный суд обязал рязанскую мэрию отремонтировать дорогу в Песочне до 31 декабря 2025 года. Также в 2022 году и.о. начальника управления благоустройства города обещал реконструировать улицу Зубковой. Позже в мэрии сообщили, что на расширение двух улиц в Песочне потребуется, ка минимум полтора миллиарда рублей.