Жительница Рязанского района пойдет под суд за продажу спирта из дома

Сначала в отношении нее возбуждали административное дело, но это ее не промотивировало прекратить торговлю алкоголем.

В отношении жительницы Рязанского района возбудили уголовное дело из-за торговли алкоголем из дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее полицейские выявили в поселке Листвянка женщину, которая продавала алкоголь из дома. В отношении нее возбудили административное дело, но это ее не остановило — она продолжила торговать спиртным, ввиду чего на нее завели уголовное дело по статье 171.4 УК РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Теперь женщине грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.