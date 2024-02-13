Захарова предупредила о жестком ответе Западу на изъятие российских активов

Отношение к Западу будет как к ворам.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ответ России на изъятие активов будет жесткий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир радио « Спутник ».

Захарова отметила, что отношение к Западу будет как к ворам.

«Это воровство. Это присвоение себе того, что тебе не принадлежит. Действительно, мы видим различные способы, возможно, не отыграть назад, но каким-то образом поиграться в этой истории, потому что они поняли, что наш ответ, как и на все предыдущие заходы, будет чрезвычайно жестким. Когда они это поняли, тогда они начали пытаться наконец-то просчитать, во что им это обойдется, кто именно попадет в ответные меры. Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам. Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам», — сказала дипломат.

8 ноября 2023 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что коллективный Запад не будет возвращать России замороженные активы размером около 300 млрд долларов, пока «Москва не заплатит за СВО».