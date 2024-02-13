В ВСУ признали преимущество российской армии под Авдеевкой

Отмечается, что линия соприкосновения постоянно сдвигается.

Вооруженные силы Украины отметили профессионализм российских военнослужащих, в первую очередь во время штурма Авдеевки. Об этом заявил украинский спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий, пишет URA.RU.

«Видим намерения врага, видим, куда он хочет продвинуться, чтобы перерезать логистическую артерию снабжения, прежде всего в Авдеевке, и обеспечить какое-то оперативное окружение. Там в основном нам противостоит регулярная российская армия, хорошо обученная, иногда спецназовцы, иногда десантура и обычные мотострелковые батальоны», — заявил он.

Лиховий отметил, что линия соприкосновения постоянно сдвигается, то в одну, то в другую сторону. Российская армия начала использовать в наступлении танки и БМП.