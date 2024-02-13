В Волгограде бульдозер раздавил мужчину на свалке
В Волгограде машинист попал под свой бульдозер на свалке, расположенной в Дзержинском районе города. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
«64-летний житель Новой Надежды расчищал мусор на свалке, вышел из бульдозера, но забыл заглушить двигатель. Неуправляемая техника поехала сама и задавила машиниста», — пояснил источник.
По предварительным данным, погибший нарушил технику безопасности.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, предстоит установить точные причины и обстоятельства смерти.