В Волгограде бульдозер раздавил мужчину на свалке

В Волгограде машинист попал под свой бульдозер на свалке, расположенной в Дзержинском районе города. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

«64-летний житель Новой Надежды расчищал мусор на свалке, вышел из бульдозера, но забыл заглушить двигатель. Неуправляемая техника поехала сама и задавила машиниста», — пояснил источник.

По предварительным данным, погибший нарушил технику безопасности.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, предстоит установить точные причины и обстоятельства смерти.